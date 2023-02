Discussão entre passageiros termina em tiroteio dentro da estação Brás da CPTM

Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que ninguém ficou ferido ou foi preso no incidente

Rovena Rosa/Agência Brasil Estação Brás de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)



Uma discussão entre passageiros terminou em um tiroteio dentro da estação Brás da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na Zona Leste da cidade de São Paulo, por volta da meia-noite deste domingo, 12. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que ninguém ficou ferido ou foi preso no incidente. Já a companhia comunicou que um dos disparos acertou a bilheteria da estação. Segundo a Polícia Civil, tudo começou quando um homem, de 31 anos, foi ameaçado por outros dois dentro da estação. Após uma briga, a dupla deixou o local e foi perseguida por um policial militar, que estava próximo do entrevero e ouviu um disparo. Após a perseguição, o PM trocou tiros com um dos criminosos – ambos conseguiram fugir. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio.

Confira a nota da CPTM

Por volta das 23h40 deste sábado (11/02), a equipe de segurança foi acionada para atendimento de briga entre passageiros na transferência do Metrô para a Estação Brás da CPTM. Chegando ao local, avistaram dois homens fugindo em direção à saída da estação pelo acesso da Praça Agente Cícero, quando um deles, armado, efetuou um disparo. Na saída da estação, a dupla se deparou com policiais militares, apontando a arma para um deles, que disparou acertando a bilheteria da estação. A dupla conseguiu fugir. Não houve feridos.

A CPTM registrou a ocorrência no 8º DP (Brás) e está à disposição das autoridades policiais para o esclarecimento do caso e identificação dos autores.

Confira a nota da CPTM

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida dentro de uma estação de trem, por volta da meia-noite deste domingo (12), no bairro do Brás, na zona leste da capital. A vítima, um homem de 31 anos, contou que estava dentro da estação quando começou a ser hostilizado por homens desconhecidos. Em dado momento, um deles veio em sua direção e ele desferiu um soco no rosto do suspeito. Um segundo envolvido, que estava armado, apontou o revólver na direção da vítima. Em seguida, a dupla tentou fugir, enquanto a vítima solicitou ajuda ao segurança da estação, que foi atrás do suspeito armado. Ao pular a catraca, o criminoso atirou na direção da vítima, que não foi atingida. Nesse momento, um PM, de 41 anos, que estava próximo ao local, ouviu o disparo e passou a fazer o acompanhamento dos suspeitos. Ele deu ordem de parada aos suspeitos e o que estava armado apontou a arma na direção do policial, que interveio e disparou. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos conseguiram escapar. A autoridade policial solicitou exame pericial ao IC e o caso foi registrado como disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio no 8º DP (Brás).