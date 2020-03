‘Deixo no passado divergências’, diz Weintraub sobre Bebianno

Luis Fortes/MEC Ministro da Educação prestou condolências à família de Gustavo Bebianno



O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou sua conta no Twitter para manifestar condolências pela morte do ex-secretário geral da Presidência Gustavo Bebianno, que morreu neste sábado (14) no Rio de Janeiro.

Weintraub afirmou “deixar as divergências no passado” e desejou que Bebianno “esteja em paz em um lugar melhor”.

Nesse momento, deixo no passado divergências. Manifesto meus sentimentos à família e desejo que ele esteja em paz, em um lugar melhor. pic.twitter.com/3QvDuq5WHq — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) March 14, 2020

Gustavo Bebianno, que foi coordenador da campanha de Jair Bolsonaro à presidência e ex-secretário geral, foi exonerado do cargo no ano passado. O ex-ministro faleceu neste sábado, na cidade de Teresópolis, após sofrer um infarto fulminante.

Doria: ‘O Rio perde, o Brasil perde’

Além de Weintraub, outras autoridades também manifestaram condolências pela morte. João Doria (PSDB), governador de São Paulo, usou o Twitter para registrar o seu pesar.

“Com profundo pesar recebi a notícia da morte de Gustavo Bebianno. Seu falecimento surpreende a todos. O Rio perde, o Brasil perde. Bebianno tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um País melhor. Meus sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor”, publicou.