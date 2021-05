Dois homens baleados pela PM em Pernambuco têm ‘lesões permanentes’ nos olhos

Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, e Jonas Correia de França, de 29 anos, não participavam de ato contra o presidente Jair Bolsonaro mas foram atingidos por balas de borracha

Foto: CHARLES JOHNSON/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governo do Estado do Pernambuco vai indenizar as vítimas



Dois homens atingidos por balas de borrachas disparadas pela Polícia Militar (PM) durante um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, no Recife, neste sábado, 29, tiveram “lesões permanentes” nos olhos e perderam parte da visão. De acordo com familiares das vítimas, Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, e Jonas Correia de França, de 29 anos, não participavam da manifestação e foram ao Centro da cidade para trabalhar. A PM do Estado de Pernambuco também se envolveu em um ataque à vereadora Liana Cirne (PT), que participava do ato. Como a Jovem Pan mostrou, ela foi atingida por spray de pimenta – o comandante da operação e demais policiais foram afastados, por determinação do governador Paulo Câmara (PSB).

Em nota, o governo do Estado também afirmou que determinou que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) acompanhe a assistência médica aos dois homens feridos. A Procuradoria-Geral do Estado e a SJDH vão abrir um processo de indenização às vítimas. “O Governo de Pernambuco determinou, hoje (30), que a SJDH-PE acompanhe a assistência médica aos dois homens feridos no rosto durante a manifestação do último sábado, no Centro do Recife. A Procuradoria Geral do Estado já foi acionada, junto com a SJDH, para iniciar o processo de indenização aos atingidos. Ainda no sábado, o governador afastou o comandante da operação e os policiais que agrediram a vereadora do Recife Liana Cirne. A Corregedoria-Geral da Secretaria de Defesa Social já iniciou a tomada de depoimentos sobre o ocorrido”, diz o texto.

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro aconteceram em pelo menos 21 capitais e outras cidades do interior do país. Os atos foram marcados por críticas à gestão do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, pedidos de impeachment e de uma maior velocidade na imunização dos brasileiros. Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 874 mortes causadas pela Covid-19, totalizando 461.931 óbitos desde o início da crise sanitária. No mesmo período, de acordo com o boletim divulgado no início da noite deste domingo, 30, pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), o país registrou 43.520 novos casos (16.515.120 acumulados desde março do ano passado).