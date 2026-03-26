Doleiro condenado na Lava Jato é preso por suspeita de lavagem de dinheiro

Raphael Flores Rodriguez foi alvo nesta quinta-feira (26) da Operação Narco Azimut, deflagrada pela Polícia Federal

Obtido pela Jovem Pan O doleiro Raphael Flores Rodriguez teria integrado núcleo responsável por ocultar e integrar valores no esquema apurado pela PF



O doleiro condenado na Lava Jato Raphael Flores Rodriguez foi preso durante a segunda fase da Operação Narco Azimut. A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (26) ação para aprofundar a investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo a corporação, o grupo teria movimentado recursos por meio de dinheiro em espécie, de transferências bancárias e de criptoativos, no Brasil e no exterior, com uso de empresas e terceiros.

Por decisão do juiz Roberto Filho, da 5ª Vara Federal de Santos, a PF cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária na capital e em duas cidades de São Paulo (Ilha Bela e Taboão da Serra) e em Balneário Camburiú, em Santa Catarina. O magistrado determinou o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 934 milhões e impôs restrições, como a proibição de movimentação empresarial e a transferência de bens vinculados às atividades ilícitas.

No despacho, o juiz indicou que Raphael Flores Rodriguez é suspeito de integrar o núcleo financeiro responsável por ocultação e integração de valores. Segundo o documento, o doleiro teria “controle significativo sobre as contas bancárias” da empresa Acx Itc Serviços de Tecnologia S/A. A companhia seria utilizada para “conferir aparência lícita” às “transferências e conversões digitais”.

O magistrado também destacou que, em 2023, Raphael Flores Rodriguez foi investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) por lavagem de dinheiro. Por fim, o juiz ordenou que o doleiro e mais outros 12 alvos da Operação Narco Azimut fiquem detidos por 30 dias.

Condenação na Lava Jato

Em julho de 2020, o então juiz federal Luiz Antonio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, proferiu sentença contra nove réus por integrar esquema que movimentou dinheiro no exterior para o doleiro Alberto Youssef, em ações relacionadas à Operação Lava Jato.

Na ocasião, nove pessoas foram condenadas. Dentre elas, Raphael Flores Rodriguez. O doleiro foi sentenciado a 11 anos e um mês de prisão em regime fechado por organização criminosa e evasão de divisas. Ele pôde recorrer da decisão em liberdade.