Doria afirma que presidente da França apoiará entrada do Brasil na OCDE

O presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou seu apoio à inclusão do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa decisão foi influenciada pela nova abordagem do Brasil em relação às questões ambientais. Durante um encontro com empresários brasileiros, nesta quinta-feira (12), no Palácio do Eliseu. Macron ressaltou que a mudança na postura do país em relação ao meio ambiente foi um fator determinante para sua posição favorável.

Em 2022, o Ministério das Relações Exteriores da França havia estabelecido que a adesão do Brasil à OCDE estaria condicionada a avanços significativos no combate ao desmatamento e nas mudanças climáticas. Para que o Brasil se torne membro da organização, é necessário o consentimento de todos os 38 países que fazem parte da entidade.

Atualmente, o Brasil enfrenta um aumento alarmante no número de incêndios florestais nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Em resposta a essa situação, o governo brasileiro se comprometeu a implementar medidas para controlar as queimadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a criação de uma Autoridade Climática, uma iniciativa que está alinhada com suas promessas de campanha e com a adesão da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

A nova estratégia do governo brasileiro visa não apenas a proteção ambiental, mas também a recuperação da imagem do país no cenário internacional. A adesão à OCDE é vista como um passo importante para fortalecer a cooperação econômica e promover o desenvolvimento sustentável. A expectativa é que, com o apoio da França e de outros países, o Brasil consiga avançar nas negociações para se tornar um membro pleno da organização.

