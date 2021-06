Doria anuncia chegada de 1 milhão de doses da CoronaVac na terça-feira

Governo de São Paulo informou que negocia para que mais lotes da vacina cheguem ao Brasil nas próximas semanas

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/12/2020 Lote com 1 milhão de doses da vacina chega ao Aeroporto de Guarulhos na terça-feira



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou neste sábado, 26, que um lote de 1 milhão de doses prontas da CoronaVac chegará ao Aeroporto de Guarulhos na próxima terça-feira, 29, às 19h55. “Estamos na luta para vacinarmos todos o mais rápido possível”, afirmou. No último dia 22, Doria se reuniu com o vice-presidente da Sinovac, Weining Meng, o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, e o Diretor do Butantan, Dimas Covas. Na ocasião, foi solicitada à Sinovac o envio de doses prontas da vacina e também dos insumos para produção do imunizante na fábrica do Butantan. O governo de São Paulo informou que negocia para que mais lotes cheguem ao Brasil nas próximas semanas. A previsão é vacinar toda a população adulta do estado com a primeira dose até 15 de setembro.