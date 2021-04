Doria anuncia vacinação de pacientes renais, transplantados e pessoas com Síndrome de Down

Trabalhadores do transporte também serão imunizados na próxima etapa: metroviários a partir do dia 11 de maio e motoristas e cobradores de ônibus a partir de 18 de maio

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/04/2021 O governo do Estado anunciou a antecipação da vacinação de pessoas com 64 anos de 29 de abril para o dia 23 de abril



O governador João Doria (PSDB) atualizou nesta terça-feira, 20, o cronograma de vacinação contra Covid-19 no Estado de São Paulo. A partir de 10 de maio, começarão a ser vacinados pessoas com Síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em terapia. Nesta etapa, serão imunizados 120 mil paulistas. Também será iniciada no dia 11 de maio a vacinação de trabalhadores do sistema metroviário e do setor ferroviário de São Paulo. Motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 18 de maio. Os trabalhadores da área do transporte representam cerca de 170 mil pessoas. O governo do Estado ainda anunciou a antecipação da vacinação de pessoas com 64 anos de 29 de abril para o dia 23 de abril. As pessoas com 65 e 66 anos já podem ser vacinados a partir da quarta-feira, 21. A vacinação da próxima faixa etária, idosos de 63 anos, está programada para iniciar no dia 29 de abril. Os paulistas com 60, 61 e 62 anos serão vacinados a partir de dia 6 de maio.

Durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, atualizou as taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria em São Paulo. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado nesta segunda-feira é de 82,9%, e na Grande São Paulo de 80,8%. São 11.112 pessoas internadas em UTI e 12.257 em leitos de enfermaria em São Paulo. O índice de isolamento no Estado no domingo, 18, foi de 50% e na segunda-feira, 19, de 41%. Segundo o secretário, além da adesão da população às medidas restritas decretadas pelo governo, a vacinação também teve impacto na queda de internados no Estado. Houve uma queda de 46% nas internações pacientes com idades superiores a 90 anos. No grupo de 85 a 89 anos, o recuo foi de 36%. Na faixa de 80 a 84 anos, uma redução de 22% no número de internados nas UTIs.

Confira o calendário de vacinação