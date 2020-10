Doria elogia decisão de Fux e diz que determinou força-tarefa para recaptura de André do Rap

Apontado como um dos líderes do PCC, André Oliveira Macedo foi solto neste sábado, 11, após habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio; Luiz Fux, presidente do STF, reverteu a decisão horas depois

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou as redes sociais para elogiar o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, pela decisão que determinou a volta de André Oliveira Macedo, o André do Rap, à prisão. Ele é apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista e é condenado a penas que somam mais 25 anos. André do Rap foi solto após ter sido beneficiado por um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello. Doria também anunciou uma força-tarefa para recapturar o criminoso.

“Parabéns ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, por cassar decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que libertou o chefe do PCC, o criminoso André do Rap. Determinei força tarefa da polícia de SP p/ colocar esse bandido novamente atrás das grades. Lugar de bandido é na cadeia!”, tuitou o governador. Em entrevista à Jovem Pan, Marco Aurélio afirmou que não olha para o “histórico do réu, apenas para o direito”. Questionado se, nesta ocasião, o melhor caminho era considerar que o réu é um membro importante do PCC, o ministro rebateu. “Se um dia eu olhar a capa [do réu], eu entrego a minha capa de ministro. Se for assim, é melhor colocar um paredão na frente do STF para fuzilamento”, disse.

Anteriormente, Doria já havia usado a rede social para criticar a decisão de Marco Aurélio. “Causa perplexidade a decisão do ministro do STF Marco Aurélio Mello, que determinou a libertação do traficante André Macedo, chefe do PCC condenado a 27 anos de prisão. O ato foi um desrespeito ao trabalho da polícia de SP e uma condescendência inaceitável com criminosos”, escreveu na noite deste sábado. A decisão de Fux, dada horas após a soltura do criminoso, atendeu a um pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). No despacho, o presidente do Supremo afirmou que André do Rap é ‘comprovadamente de altíssima periculosidade’. André do Rap é acusado de administrar a exportação de drogas do PCC a partir do porto de Santos para a Europa e era o homem de confiança nas negociações com a máfia italiana ‘Ndrangheta’.