Doria: Me arrependo de ter dado voto a Bolsonaro

Marcos Corrêa/PR Na época, como candidato ao Governo do Estado de SP, ele declarou a chapa BolsoDoria em apoio ao atual chefe do Executivo



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, declarou arrependimento por dar voto a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. “Em relação às eleições, hoje eu digo com toda a sinceridade que me arrependo de ter dado voto ao então candidato Jair Bolsonaro.”

Em entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan, ele explicou que, naquele momento, não havia sentido em indicar apoio ao candidato petista Fernando Haddad porque, dois anos antes, o derrotou nas urnas pela Prefeitura de São Paulo.

Na época, como candidato ao Governo do Estado de SP, ele formou a chapa BolsoDoria em apoio ao atual chefe do Executivo.

Como justificativa, Doria falou que Bolsonaro se elegeu com duas bandeiras que ele também defende: a de liberal, pró-mercado, na figura de Paulo Guedes e a de transparente, no combate à corrupção, na figura de Sergio Moro.

João Doria disse, no entanto, que se decepcionar é normal. “Outras pessoas também tiveram suas decepções e isso faz parte da política. Entendo isso como parte do processo democrático.”

SP não terá lockdown nesse momento

João Doria também anunciou que não ira decretar o bloqueio total, também conhecido como lockdown, nesta quarta-feira (27). Mais tarde, ao meio-dia, ele irá apresentar o plano de “retomada consciente” que permitirá a flexibilização da quarentena em algumas regiões do Estado.

“Não teremos o lockdown, seja na capital ou em alguma outra cidade da região metropolitana ou da baixada santista. Embora tenhamos o protocolo, elaborado pelo Comitê de Contingência, ele não será aplicado neste momento.”