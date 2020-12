Doria prorroga quarentena até 7 de fevereiro no estado de São Paulo

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), prorrogou a quarentena até 7 de fevereiro. No decreto, que foi publicado nesta quinta-feira, 31, no Diário Oficial, há a justificativa de que a medida foi tomada para “conter a disseminação da Covid-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde”. Até a última quarta-feira, São Paulo registrou 4.382 óbitos em dezembro, o equivalente a 57% mais mortes causadas pela doença em comparação ao mês de novembro.

Renovando a medida instituída por Doria no início da pandemia no estado, a quarentena foi prorrogada pela 15ª vez, mesmo considerando as flexibilizações das atividades estabelecidas pelo Plano São Paulo, da gestão estadual. Segundo o último boletim divulgado, o estado encerra o ano acumulando 1.103.582 casos de coronavírus e 39.007 mortes em decorrência da doença.

Confira na íntegra o decreto que prorroga a quarentena em São Paulo: