Após testar positivo, Doria rebate fake news e diz que não tomou vacina CoronaVac

Vice-governador, Rodrigo Garcia, anunciou nesta quarta-feira (12) que Doria está com Covid-19; governador afirmou que está ‘indignado com posturas extremistas e mentirosas’

Newton Menezes/Estadão Conteúdo Governador João Doria durante coletiva de imprensa



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (12) que testou positivo para Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. No entanto, após anunciar o diagnóstico, Doria afirmou no Twitter que não tomou a vacina CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês SinoVac e em fase de testes no Brasil. “Ao ler diversas Fake News nas redes após a divulgação do meu diagnóstico de coronavírus, esclareço que não tomei a vacina Coronavac”, escreveu.

“Apenas médicos e enfermeiros que estão em contato com pacientes com Covid-19 receberam a aplicação da vacina nesta última fase de testes”, completou o governador. Ele classificou as fake news como “posturas extremistas e mentirosas, que não contribuem para o combate à pandemia”.

Ao ler diversas Fake News nas redes após a divulgação do meu diagnóstico de coronavírus, esclareço que não tomei a vacina Coronavac. Apenas médicos e enfermeiros que estão em contato com pacientes com Covid-19 receberam a aplicação da vacina nesta última fase de testes. — João Doria (@jdoriajr) August 12, 2020

O anúncio do teste positivo de Doria foi feito pelo vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, na coletiva de imprensa diária sobre as ações de combate ao coronavírus. Ele informou que o governador está assintomático, recebeu o diagnóstico nesta quarta e cumprirá o período de quarentena trabalhando remotamente.

Isolamento de secretários

A secretária do Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, e Flavio Amary, secretário da Habitação, estão isolados e aguardam o resultado do teste da Covid-19. A informação foi confirmada pelo vice-governador durante entrevista para a imprensa nesta quarta. Segundo ele, ambos estiveram com Doria por mais de 15 minutos nos últimos dias e a menos de 1 metro de distância.

“A secretaria Patricia e o próprio secretário Flavio Amary estiveram com o governador nesse período pela manhã, portanto os dois já estão em isolamento e serão feitos os testes e com toda a tranquilidade todos farão. Como nosso secretário de Saúde informou todas as pessoas que estiveram com o governador farão o teste, cumprindo o protocolo. Algumas delas já estão em quarentena prévia e aguardam o resultado dos testes”, disse.