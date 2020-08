João Doria é diagnosticado com Covid-19: ‘Tenho fé em Deus que vou superar a doença’

O governador de São Paulo disse estar sem sintomas da doença, mas passará 10 dias isolado

O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta quarta-feira (12) que foi diagnosticado com Covid-19. Em um vídeo postado no Twitter, ele afirmou estar bem e esperar se recuperar logo. “Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença”, escreveu. Veja o vídeo abaixo:

Segundo Doria, este foi o 6º teste que ele fez para a Covid-19. “Vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico”, disse. Ele vai ficar 10 dias isolado, seguindo orientações do médico infectologista David Uip. “Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus”, continuou o governador. Ele não participa da entrevista coletiva promovida pelo governo de São Paulo hoje para atualizar a situação da pandemia no Estado. Doria é o 11º governador a testar positivo para a Covid-19. Além dele, também tiveram a doença Wilson Witzel (Rio de Janeiro), Helder Barbalho (Pará), Renan Filho (Alagoas), Paulo Camara (Pernambuco), Antonio Denarium (Roraima), Renato Casagrande (Espírito Santo), Mauro Mendes (Mato Grosso), Carlos Moisés (Santa Catarina), Belivaldo Chagas (Sergipe) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

Nesta terça-feira (11), o Estado de São Paulo voltou a registrar aumento no número de mortes por Covid-19 depois de duas semanas seguidas de queda. Entre os dias 2 e 7 de agosto, foram registradas 86 novas mortes, um aumento de 5% em relação a semana anterior. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse que esse crescimento acompanha a subida na taxa de internações, mas que uma nova queda deve ocorrer. O número total de mortes em São Paulo chegou a 25.151, o que corresponde a um quarto das vítimas da Covid-19 em todo o Brasil. Já são mais de 628 mil casos confirmados da doença em todo o Estado. Segundo o governo, a ocupação dos leitos de UTI para coronavírus ficou abaixo dos 60% tanto no Estado quanto na Grande São Paulo pela quarta semana seguida. Já os índices de isolamento social ficaram em 48% no domingo e 43% no sábado; no primeiro fim de semana com bares e restaurantes abertos até às 22h.