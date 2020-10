Doria se diz confiante na decisão do STF sobre caso André do Rap

Governador criticou soltura do membro do Primeiro Comando da Capital por parte do ministro Marco Aurélio Mello; debate da corte ocorre nesta quarta

Marivaldo Oliveira/Estadão Conteúdo Governador João Doria



O governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta quarta-feira, 14, que se sente confiante com o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso André do Rap. A Corte analisa nesta quarta se mantém ou não a decisão do presidente do STF, Luiz Fux, de suspender a soltura do membro do PCC, emitida pelo ministro Marco Aurélio Mello. “Estou confiante na decisão que hoje a tarde o Supremo Tribunal Federal deverá chegar. Será seguramente a justa interpretação do caso específico desse traficante internacional de drogas”, afirmou o governador, classificando a decisão polêmica do ministro Mello como “monocrática”.

Doria também falou do caminho seguido pelo criminoso após sair da prisão do estado. Segundo ele, André do Rap entrou em um veículo de luxo, seguiu para a cidade de Maringá, no Paraná, se encaminhou para outra cidade e fugiu em um jatinho particular, possivelmente para o exterior. “A imagem desse criminoso, André do Rap, saindo do presídio de segurança máxima de São Paulo pela porta da frente e ingressando em uma BMW é um deboche. Um deboche à opinião pública, um deboche à polícia de São Paulo e um deboche àqueles que acreditam que o crime deve ser condenado”, afirmou o governador.

O traficante André do Rap foi preso em setembro de 2019 em uma casa de luxo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Com ele, um patrimônio de R$ 28 milhões foi encontrado. Entre os crimes cometidos por André do Rap, está o tráfico de toneladas de drogas para o exterior por meio do porto de Santos. Antes de ser solto, ele estava condenado em segunda instância a mais de 25 anos de prisão. Com decisão do ministro Marco Aurélio revogada, ele é considerado como foragido da polícia.