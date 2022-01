Doses pediátricas da Pfizer chegam em SP; Estado deve começar vacinação de crianças nesta sexta-feira

Início da campanha do público infantil em SP depende da distribuição das unidades ainda nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde

LUIS GANDARILLAS / AFP Lote com as vacinas pediátricas chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta-feira



As doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19 chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta-feira, 13. Os lotes desembarcaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 4h40, e seguiram para o centro de distribuição logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP). Os caminhões com 1,2 milhão de unidades foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal durante todo o trajeto. A partir de agora, as vacinas serão distribuídas para os Estados por via aérea, menos para São Paulo. Como os imunizantes já estão no Estado, eles serão distribuídos por via terrestre aos municípios.

O governador João Doria (PSDB) afirmou que, se as doses chegarem ao Estado ainda nesta quinta-feira, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos deve começar na sexta-feira, 14. A previsão do Ministério da Saúde, no entanto, é de que as unidades sejam entregues a São Paulo só na sexta-feira. Com isso, campanha deve ser iniciada no sábado, 15. Na capital paulista, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, prevê que o público infantil seja vacinado a partir da segunda-feira, 17.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini