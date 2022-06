Dr. Jairinho se emociona durante depoimento e declara inocência: ‘Não fiz nada com o Henry’

Em depoimento realizado nesta segunda-feira, 13, o ex-vereador disse não é culpado das acusações que está sofrendo; pai de Henry Borel quer que caso vá para júri popular

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/05/2021 Dr, Jairinho está sendo ouvido nesta segunda-feira, 13, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro



O ex-vereador da cidade do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho, se emocionou durante um depoimento prestado nesta segunda-feira, 13. O depoimento aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e faz parte do julgamento do caso Henry Borel. Durante suas falas, Jairinho disse ser inocente e afirmou que não fez nada contra Henry. “Eu não aguento mais isso. Eu sou inocente, não fiz isso com o Henry. Eu não fiz nada com o Henry. Eu não sou o culpado do que estão me acusando. Por favor, por Deus, eu não fiz isso. Isso não é verdade. Não aconteceu isso”, afirmou Jairinho. “Quando eu fui morar com a Monique no nosso apartamento, eu escolhi o melhor para o Henry, apesar dele não passar nenhum tempo com a gente. Ele queria passar tempo com a avó, com o avô, com o cachorro, com a babá. Tinha a professora particular, tinha todo mundo. Ele não queria ir para nossa casa”, continuou o ex-vereador, que tentou participar da sessão de forma virtual, mas foi proibido pela juíza do caso.

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News desta segunda, o pai de Henry Borel, Leniel Borel, disse que deseja que o caso vá para júri popular, o que consideraria uma maneira mais justa e democrática de julgamento, além de evitar uma revogação em instância futura. “Se existe, nesse meio brasileiro, um sistema justo, a gente pede júri popular. Tem pessoas aqui atrás de mim que estão pedindo júri popular. Acho que é o mais correto, o mais democrático nesse país, deixar o povo, deixar os jurados julgarem Monique e Jairo. Não uma decisão monocrática, para apenas um juiz, que possa vir lá na frente uma outra instância revogar essa prisão”, disse Borel. Jairinho é réu no caso da morte de Henry Borel, junto da mãe do menino de 4 anos de idade, Monique Medeiros. Jairinho segue preso desde o ano passado e Monique deixou a cadeia este ano, mas está em prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica.