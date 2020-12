Duas pessoas acertam as seis dezenas da Mega-Sena e levam R$ 26 milhões cada

Uma das apostas é de Campina Grande (PB) e a outra de São Paulo (SP); números sorteados foram 12-14-28-42-45-55

Duas pessoas acertaram as seis dezenas do concurso 2329 da Mega-Sena, sorteado neste sábado, 19, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Cada uma ganhou R$ 26.798.752,27. Uma das apostas é de Campina Grande (PB) e a outra de São Paulo (SP). Os números foram 12-14-28-42-45-55. A quina teve 93 apostas ganhadoras, sendo que cada pessoa levou R$ 43.422,45, e a quadra teve 6.837 vencedores, um prêmio de R$ 843,78 para cada.

O próximo concurso (2.330) será a Mega da Virada, no dia 31 de dezembro. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões. As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.