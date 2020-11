Mega da Virada: Apostas começam e prêmio estimado é de R$ 300 milhões

Sorteio ocorrerá no último dia do ano, 31 de dezembro

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Prêmio estimado para esta edição é de R$ 300 milhões



A Mega da Virada, concurso especial da Mega-Sena de número 2.330, já recebe respostas, informou a Caixa Econômica Federal na noite de segunda-feira, 16. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Sendo assim, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os que acertaram 5 números e assim por diante. O prêmio estimado é de R$ 300 milhões e o sorteio ocorrerá no último dia do ano, 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil pelo volante número 2.300 ou pelo aplicativo Loterias CAIXA e site Portal Loterias CAIXA. Clientes da CAIXA com acesso ao Internet Banking também poderão dar seus palpites pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de idade.

Como jogar?

São 60 números disponíveis no volante da Mega da Virada. O apostador deve marcar de 6 a 15 números ou pode optar para que o sistema “Surpresinha” escolha os números. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50. Caso queira aumentar as chances, o apostador pode adquirir outros bolões que são vendidos nas lotéricas. O valor mínimo de um bolão é R$ 10,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, explica a Caixa.