Avião da FAB é encontrado caído em região de mata e com os dois tripulantes mortos

Aeronave havia perdido comunicação na sexta-feira, durante treinamento em Santa Catarina; principal suspeita é de que pilotos tentaram pousar no mar após problemas mecânicos

Divulgação/Prefeitura de Canelinha Avião foi encontrado totalmente destruído, segundo a prefeitura de Canelinha



A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou, na tarde deste sábado, 5, um avião que estava desaparecido em Santa Catarina desde a última sexta-feira, 4. Por volta das 12h40, os destroços da aeronave T-25 foram localizados na mata de Canelinha, na região da Grande Florianópolis. Os dois militares que estavam a bordo, um capitão e o cadete que aprendia a pilotar, foram encontrados sem vida. Desde ontem, a aeronave sumiu dos radares da Força Aérea e do aeroporto de Florianópolis. Pouco mais de 20 militares passaram a procurar pela dupla por terra. Durante as buscas, um avião sobrevoou a região e encontrou os destroços em mata perto da cidade de Celso Ramos, próximo à área do mar. O avião era utilizado para treinamento e manutenções. A principal suspeita é de que, ao encontrar problemas mecânicos na aeronave, os tripulantes tentaram levar o avião ao mar, já que os destroços foram localizados numa região próxima à costa, apenas a alguns quilômetros do oceano Atlântico.