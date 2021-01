Durante protesto em São Paulo, Major Olímpio ataca Doria: ‘Quero ver se você é macho’

Declaração foi dada pelo senador durante sua participação em um protesto contra revisão das alíquotas do ICMS realizado na manhã desta quarta-feira, 27, em São Paulo

Senador por São Paulo não poupou críticas ao governador do Estado



O senador Major Olímpio (PSL-SP) atacou o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) dizendo: “Quero ver se você é macho”. A declaração foi feita pelo parlamentar durante sua participação em um protesto contra a revisão das alíquotas do ICMS realizado na manhã desta quarta-feira, 27, na capital paulista. Em vídeo publicado no perfil do senador do Twitter, Olímpio aparece ao lado de dezenas de caminhões. “Acorda João Doria”, dizia o senador. O protesto estava indo em direção ao Palácio dos Bandeirantes. No ato, os caminhões levavam faixas com frases contra o governador. “Doria tirou a carne do povo” e “para o Doria, pobre não pode comer”, diziam os materiais levados pelos manifestantes. Procurada pela reportagem, a assessoria do governo do Estado ainda não se pronunciou sobre o caso. Confira o registro publicado nas redes sociais: