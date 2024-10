E-título para as eleições pode ser baixado somente até dia 5 de outubro

Aplicativo fornece informações sobre a zona eleitoral, seção de votação e possibilita a justificativa de ausência no dia da eleição, utilizando geolocalização

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Jovens título de eleitor



O aplicativo e-Título, que pode ser baixado até o dia 5 de outubro, é uma ferramenta essencial para eleitores que já realizaram o cadastramento biométrico e têm uma foto registrada no app. Disponível nas lojas PlayStore para Android e AppleStore para iOS, o download é gratuito e simples. Para instalar o e-Título, o usuário deve procurar o aplicativo na loja de seu dispositivo e seguir alguns passos. Após a instalação, é necessário abrir o app, aceitar os termos de uso e preencher informações pessoais, como nome completo, data de nascimento e dados dos pais. O processo inclui a criação de uma senha de seis dígitos e a confirmação da identidade por meio de um questionário.

O e-Título oferece diversas funcionalidades. Ele permite que o eleitor vote sem a necessidade de um documento de identidade físico, desde que tenha realizado o recadastramento biométrico. Além disso, o aplicativo fornece informações sobre a zona eleitoral, seção de votação e possibilita a justificativa de ausência no dia da eleição, utilizando geolocalização. Para justificar a ausência, o eleitor deve acessar a opção “Mais opções” e selecionar “Justificativa de ausência”. É importante preencher os dados solicitados e anexar a documentação necessária. O prazo para justificar a ausência se estende até 60 dias após a realização da eleição.

As datas das votações estão definidas: o primeiro turno ocorrerá no dia 6 de outubro, das 8h às 17h, enquanto o segundo turno, que será realizado apenas em municípios com mais de 200 mil eleitores, está agendado para o dia 27 de outubro, também no mesmo horário. Vale ressaltar que eleitores que não completaram o processo de biometria devem levar um documento de identidade com foto no dia da votação. O e-Título é um documento pessoal e não permite o cadastro de mais de um título no mesmo dispositivo. Caso a foto não apareça no aplicativo, a recomendação é desinstalar e reinstalar o app ou entrar em contato com o cartório eleitoral. Para aqueles que esqueceram a senha, o aplicativo oferece um guia para recuperação, que deve ser seguido conforme o último atendimento realizado na Justiça Eleitoral.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane