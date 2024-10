Integrante da campanha de Betinho Neves é preso durante debate em Limeira

Fernando Lincoln de Godoy Moroni, de 46 anos, foi condenado à prisão no regime semi-aberto em uma ocorrência policial registrada em 2020

Reprodução Fernando Lincoln de Godoy Moroni, de 46 anos



Um homem, identificado como Fernando Lincoln de Godoy Moroni, de 46 anos, foi preso na noite de quinta-feira (4) durante debate com os candidatos à Prefeitura de Limeira. Ele era foragido da Justiça e integrava a campanha eleitoral de Betinho Neves (MDB). O episódio aconteceu no Teatro Nair Bello pela Educadora e USTL (União Sindical dos Trabalhadores de Limeira) e a GCM precisou ser acionada. Após sua chegada, ela deteve Fernando e conduziu até o Plantão Policial, onde ficou preso. Fernando foi condenado à prisão no regime semi-aberto em uma ocorrência policial registrada em 2020.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp