Suspeito de ataque ao Porta dos Fundos foi para a Rússia antes de mandado de prisão

Reprodução/YouTube Eduardo Fauzi é acusado de ter participado do ataque ao Porta dos Fundos



Eduardo Fauzi, acusado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, no último dia 24, embarcou em um voo para Moscou, na Rússia, no domingo (29). As informações são da TV Globo.

De acordo com a polícia, Fauzi pegou um voo da Air France para Moscou, com escala em Paris, na tarde de domingo. Na segunda-feira (30), foi expedido um mandado de prisão contra ele. O suspeito desembarcou na capital francesa na manhã de segunda.

Só em 2019, o homem fez três viagens à Rússia. Ele teria uma namorada na capital do país. Segundo a publicação, Fauzi tem passagem de volta comprada para o dia 29 de janeiro.

A polícia pediu para que o nome do rapaz seja incluído na lista de procurados pela Interpol. Ele já é considerado foragido no Brasil.

Nesta terça-feira (1º), Eduardo Fauzi publicou um vídeo no YouTube em que critica o Porta dos Fundos pelo especial de Natal “A Primeira Tentação de Cristo”, exibido pela Netflix. Ele chamou os humoristas do grupo de criminosos pelas supostas ofensas a Jesus.