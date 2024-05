Eduardo Leite afirma que será necessário um ‘Plano Marshall’ para reconstruir o Rio Grande do Sul

Governador se referiu ao plano dos Estados Unidos para ajudar a Europa pós-Segunda Guerra Mundial; cenário no Estado é de devastação

Mauricio Tonetto/Governo do Rio Grande do Sul Eduardo Leite concedeu entrevista coletiva para falar sobre as medidas para socorrer as víttimas das enchentes



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), destacou a necessidade de medidas extraordinárias para reconstruir o Estado após as fortes chuvas recentes, enfatizando a importância do apoio de todos os setores, sem distinção política. Leite comparou a situação atual à necessidade de “um Plano Marshall” de reconstrução, em referência ao plano dos Estados Unidos para ajudar a Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Em entrevista, o governador ressaltou a urgência de ações excepcionais diante do cenário “histórico”, afirmando que é fundamental evitar que as vítimas das tragédias sejam prejudicadas pela falta de assistência. No ano passado, desastres naturais causaram prejuízos significativos ao Brasil, totalizando R$ 105,4 bilhões, conforme levantamento da Confederação Nacional dos Municípios.

Leite enfatizou a importância de deixar de lado as diferenças políticas durante a crise provocada pelas chuvas intensas no Estado, destacando a necessidade de união e cooperação para enfrentar a situação. Em Porto Alegre, mais de 3.500 pessoas estão sendo acolhidas em abrigos emergenciais devido às inundações, com diversos bloqueios de vias na capital. O Rio Guaíba atingiu um nível de 5,18 metros, causando interrupções no fornecimento de água e energia em alguns bairros, afetando centenas de milhares de imóveis.

O governador, ao lado de autoridades como o ministro da Secretária Nacional de Comunicação, Paulo Pimenta, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, destacou a importância da visita do presidente Lula ao Estado no domingo, como um gesto de apoio bem recebido. “[A vinda do presidente] Será muito bem-vinda”, disse o tucano. Com 55 mortes confirmadas, sete óbitos em investigação e 74 pessoas desaparecidas, o Rio Grande do Sul enfrenta um cenário desafiador, segundo Leite. O governador alertou para a continuidade de dias difíceis, agradecendo o apoio de servidores, voluntários, ministérios, Forças Armadas e autoridades locais, ressaltando a atuação conjunta em todas as frentes para lidar com a tragédia.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA