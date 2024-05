Lula volta ao Rio Grande do Sul neste domingo acompanhado de Haddad e mais oito ministros

Presidente, que esteve em Santa Maria na quinta-feira, desta vez visitará Porto Alegre para acompanhar as ações para auxiliar as vítimas das enchentes no Estado

Ricardo Stuckert/PR Lula cumprimenta o governador Eduardo Leite após chegar a Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, para ver de perto a devastação causada pelas enchentes na região



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará a Porto Alegre neste domingo, acompanhado de nove ministros, incluindo Fernando Haddad (Fazenda), para acompanhar as medidas de combate às enchentes no Rio Grande do Sul. As fortes chuvas já deixaram 57 mortos e 67 desaparecidos, afetando 281 municípios gaúchos. O nível do Rio Guaíba atingiu novo recorde após chegar a 5,04 metrosm e o Aeroporto Salgado Filho suspendeu suas atividade. A cidade ainda sofre blecautes e falta de água. Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, confirmou a visita de Lula ao Estado em vídeo nas redes sociais. Além de Haddad, outros ministros como Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social) acompanharão o presidente. A vinda do chefe do Executivo tem como objetivo reforçar o compromisso do governo federal em apoiar o Rio Grande do Sul nesse momento crítico, priorizando as ações de salvamento.

Na quinta-feira (2), Lula esteve em Santa Maria, no centro do Estado, prometendo apoio e recursos para minimizar os impactos das chuvas. Neste sábado, Pimenta e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, instalaram um escritório de monitoramento em Porto Alegre. Uma reunião virtual da Sala de Situação foi realizada para discutir as ações voltadas ao Estado, com foco no resgate de pessoas em risco e assistência aos abrigados. A atuação conjunta entre governo federal, estadual e municipal considerada é essencial para lidar com a situação de emergência. A partir desta segunda-feira (6), serão intensificadas as atividades de saúde, educação, energia, conectividade, estradas, pontes, portos e aeroportos. O objetivo é garantir a recuperação e normalização das áreas afetadas pelas enchentes, com as águas baixando e as ações de apoio sendo implementadas simultaneamente.

