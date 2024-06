Eduardo Leite pede que governo federal ‘entre em campo’ para pagar salários e evitar demissões no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), solicitou ajuda do governo federal para pagar parte dos salários no Estado e evitar demissões devido à tragédia causada pelas chuvas que começaram no final de abril e se intensificaram em maio. Leite enfatizou a necessidade urgente de um programa federal de manutenção de emprego e renda nos próximos dias. Segundo ele, sem essa ação, haverá demissões que poderiam ser evitadas, “a não ser que o governo federal entre em campo”. O governador afirmou que vai se reunir com parlamentares da bancada federal do RS para tratar dessa medida e pedir compensações pela perda de arrecadação. Leite alertou que o Estado pode perder até R$ 10 bilhões até o final do ano, afetando tanto a gestão estadual quanto as prefeituras. Aproximadamente 25% dessa arrecadação perdida, cerca de R$ 2,5 bilhões, refere-se aos repasses de ICMS aos municípios.

“Estamos falando de R$ 2,5 bilhões de potencial queda de arrecadação no repasse aos municípios sobre o ICMS, no momento que o governo do Estado e as prefeituras estão sendo especialmente demandados em reações extraordinárias”, disse o governador tucano. No mês passado, o governo federal anunciou um voucher de R$ 5.100 para famílias afetadas pelas chuvas, destinado a quem perdeu imóveis e eletrodomésticos, com pagamento via Pix. Até o momento, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a tragédia causou 172 mortes, 806 feridos e 42 desaparecidos. Mais de 579 mil pessoas foram desalojadas e 37 mil estão vivendo em abrigos. Dos 497 municípios do estado, 475 foram afetados pela tragédia.