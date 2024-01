Eduardo Paes agradece apoio do governo federal diante das fortes chuvas no Rio de Janeiro

Prefeito carioca reforçou a recomendação para que a população evite deslocamentos e permaneça atenta às informações fornecidas pelo Centro de Operações Rio

Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes no centro de crise para tratar das chuvas que afetaram o Rio de Janeiro



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), expressou sua gratidão ao governo federal pelo apoio recebido durante as fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias, principalmente neste domingo, 14. Em uma postagem no X (antigo Twitter), Paes agradeceu ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), que entrou em contato em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para oferecer ajuda à cidade. “Recebi ligação do ministro Waldez Góes em nome do presidente Lula colocando-se à disposição da cidade do Rio no enfrentamento dos problemas causados pelas chuvas que nos atingiram na madrugada de domingo. Agradeço pela solidariedade e apoio”, escreveu. “Desde cedo estou em contato com o governador Claudio Castro que disponibilizou todo a estrutura do governo do Estado. O vice-governador

Thiago Pampolha esteve com o comandante dos bombeiros Leandro Monteiro em nosso Centro de Crise na Pavuna nos prestando auxílio”, acrescentou.

