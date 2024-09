Eduardo Paes chama Cláudio Castro de ‘frouxo’

Troca de farpas e indiretas ocorre desde o início da corrida eleitoral deste ano

Montagem: Prefeitura do Rio de Janeiro/Governo do Rio de Janeiro A tensão entre os dois políticos tem aumentado, especialmente com a proximidade das eleições municipais de 2024



O cenário político no Rio de Janeiro esquentou novamente com uma troca de farpas entre o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes. No último fim de semana, durante um evento do MDB, Paes chamou Castro de “frouxo e sem moral”, o que gerou uma forte reação do governador. Castro afirmou que, embora critique a administração de Paes, nunca atacou sua honra ou moral. Ele rebateu as acusações dizendo que a cidade do Rio de Janeiro continua abandonada, com muitos moradores de rua, e que a prefeitura também tem responsabilidade na segurança pública.

A tensão entre os dois políticos tem aumentado, especialmente com a proximidade das eleições municipais de 2024. Castro destacou que, apesar de Paes falar muito sobre segurança pública, ele nunca entrou em contato para discutir o tema ou fazer pedidos. A segurança pública tem sido um ponto central nas campanhas eleitorais em várias capitais, e no Rio de Janeiro, a disputa parece estar se tornando mais estadualizada. Isso se deve ao fato de Cláudio Castro ser o atual governador e à possibilidade de Eduardo Paes se candidatar ao governo do estado em 2026. Enquanto isso, a equipe de campanha de Eduardo Paes ainda não se manifestou sobre as declarações de Cláudio Castro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga

Reportagem produzida com auxílio de IA