Alerta vermelho por umidade relativa do ar abaixo de 12% segue no Centro-Oeste

Segundo a meteorologista Paula Nobre, que trouxe informações da previsão do tempo, destacando a continuidade do padrão de tempo firme e seco sobre a maior parte do Brasil. Segundo Nobre, o país enfrenta um bloqueio atmosférico que mantém o tempo estável e muito quente. A onda de calor, que começou em 2 de setembro, deve persistir até 18 de setembro, com temperaturas excepcionalmente altas.

O mapa de risco meteorológico indica a possibilidade de chuvas isoladas em algumas áreas do extremo sul do Brasil, incluindo Pelotas, Porto Alegre e Bagé. No entanto, a maior parte do país continuará a experimentar temperaturas elevadas e tempo seco. A umidade relativa do ar está extremamente baixa, especialmente em regiões como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste paulista e oeste paranaense, onde os níveis de umidade estão abaixo de 12%.

As temperaturas para hoje incluem uma máxima de 33ºC na capital paulista, que registrou 34,3ºC no dia anterior. Porto Alegre terá uma máxima de 24ºC, enquanto Brasília deve alcançar 31ºC.