Eduardo Paes desiste de evento-teste de carnaval fora de época no Rio de Janeiro

Cancelamento do evento foi anunciado pelo prefeito e causado pelo avanço da variante Delta do coronavírus no Estado

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/01/2021 'A festa a gente deixa para o carnaval', disse Eduardo Paes



O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) desistiu de realizar um evento-teste de carnaval fora de época. O evento estava previsto para esse mês e seria realizado na Ilha de Paquetá. O anúncio da desistência foi feito neste sábado, 4, pelo próprio prefeito e foi motivado pelo avanço da variante Delta no Estado. “A gente tinha feito uma programação de abertura. O próprio Secretário deve lançar esse cronograma de abertura pensando só no aspecto sanitário. A festa a gente deixa para o carnaval”, afirmou Paes. Originalmente, o prefeito havia anunciado o evento com 600 pessoas vacinadas. A ilha fez parte de um projeto de imunização em massa da prefeitura do Rio em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Em edital divulgado para empresas, a prefeitura informou que planeja 40 dias de carnaval, começando no fim de janeiro e se estendendo até o começo de março de 2022.