Eduardo Paes é internado no Rio de Janeiro para tratar crise renal

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) foi internado em um hospital nesta quinta-feira, 25, após ter tido uma crise renal. As informações foram confirmadas pela prefeitura da capital carioca. Na tarde de ontem, Paes sofreu uma crise renal e foi levado ao Hospital Copa Star, em Copacabana. Na unidade de saúde, o mandatário passou por um procedimento para remoção de cálculos renais e teve alta no começo da manhã desta sexta-feira, 26. Ainda de acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, Paes deverá trabalhar de maneira remota, despachando de sua residência nesta sexta.