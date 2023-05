Governo abre edital com foco na Bahia para o Programa Mais Médicos

A prioridade é a convocação de profissionais brasileiros formados no país; valor da bolsa é de cerca de R$ 12 mil mais benefícios

GESIVAL NOGUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula relançou o programa sob a promessa de empregar profissionais brasileiros nos editais



O Ministério da Saúde divulgou um novo edital para o Programa Mais Médicos com 278 vagas para o Estado da Bahia. As inscrições começam nesta sexta-feira, 26. Anteriormente, o governo já havia publicada uma chamada para a contratação de 5.970 profissionais, com postos distribuídos em 1.994 municípios brasileiros. Para a região baiana, a prioridade inicial é para a convocação de profissionais brasileiros formados no país. Porém, médicos formados no exterior, brasileiros ou estrangeiros, serão convocados nas vagas remanescentes. Segundo o Ministério da Saúde, o valor da bolsa é de cerca de R$ 12 mil. Os médicos ainda receberão auxílio-moradia e alimentação. Com os benefícios, o salário deve ultrapassar R$ 15 mil. Os profissionais convocados também terão a chance de se especializar em medicina da família. Para o mecânico, Antônio Batista, é benéfica a volta do programa pois faltam profissionais para atender a população. “É boa a atitude do governo. É benéfico para a gente que é trabalhador e carece de um médico, principalmente com o número de doenças que existe no país. A gente precisa mais ser medicado. E, com mais médicos, a situação melhora”, indica.

*Com informações do repórter André Muzell