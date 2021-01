Eduardo Paes fala em ‘herança perversa’ de Crivella e já abre investigação contra ex-prefeito

Além das medidas fiscais, o novo prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM) , disse nesta sexta-feira, 1º, que o foco da prefeitura será o combate à corrupção , que será comandado pela recém-criada Secretaria de Governo e Integridade Pública, sob o comando do novo secretário Marcelo Calero, advogado, ex-ministro da Cultura do governo Michel Temer e deputado do Cidadania. A nova secretaria substitui a antiga Casa Civil. Em decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), foram criadas comissões de investigações preliminares para apurar questões que determinaram a abertura de processos judiciais, como o QG da Propina, no qual o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) é acusado de ser o idealizador de um esquema para aliciar empresários a participar de estruturas de corrupção, e dos “guardiões do Crivella”, como ficaram conhecidos os servidores designados por ele para evitar que jornalistas tivessem acesso às reclamações da população nas portas dos hospitais públicos. Essas comissões terão prazo de 30 dias para entregar a Paes um relatório com o resultado das ações.