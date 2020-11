Eduardo Pazuello recebe alta após dois dias internado em Brasília

Ministro da Saúde se recupera da Covid-19 e foi internado por desidratação na sexta (30)

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Um dia depois de anunciar que tinha contraído a doença, Pazuello apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro em uma live



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta hospitalar às 11h30 da manhã deste domingo (1º) em Brasília. De acordo com a nota da pasta, ele está bem e já recuperado do quadro de desidratação. O ministro será monitorado pela equipe médica das Forças Armadas até se recuperar totalmente da Covid-19. O ministro da Saúde foi internado na última sexta-feira (30) e passou duas noites internado no DF Star. Após a alta, Pazuello seguiu para o Hospital das Forças Armadas (HFA) para análise da equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para Covid-19. O procedimento é regulamentar para o tratamento que teve início em unidade de saúde militar.

Um dia depois de anunciar que tinha contraído a doença, Pazuello apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro na tradicional live presidencial transmitida nas redes sociais. Na ocasião ele afirmou que estava sendo medicado com hidroxicloroquina, nitazoxanida e azitromicina. No dia em que foi internado, ele passou por avaliação clínica e foi constatado que seu estado de saúde era estável. Ele teve febre e dor de cabeça, mas não precisou de oxigênio. Até a sexta-feira, Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal.