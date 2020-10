Sobre CoronaVac, Bolsonaro rebate Mourão: ‘Caneta BIC é minha’

Mais cedo, vice-presidente disse que “é lógico” que o governo vai comprar imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac

Após o vice-presidente Hamilton Mourão garantir que o governo vai comprar a CoronaVac, Jair Bolsonaro rebateu e disse: “a caneta Bic é minha”. A manifestação do presidente foi dada ao Portal R7 nesta sexta-feira (30). Mais cedo, Mourão disse à Veja, que “é lógico” que o governo comprará o imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Segundo ele, a questão é briga política com o governador de São Paulo, João Doria.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a dizer que o governo iria adquirir o imunizante, mas depois voltou atrás. Bolsonaro tem afirmado que não fará investimento em uma vacina que não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o Fórum dos Governadores está articulando uma reunião para discutir vacinas com Organização Pan-Americana da Saúde e a regional da OMS para as Américas.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni