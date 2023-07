Elevação da nota de crédito do Brasil é resultado da ‘harmonia entre os Poderes’, diz Haddad

Agência de classificação de risco Fitch aumentou a previsão do crescimento do país em 2023 de 0,7% para 2,3%

Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda O ministro Fernando Haddad comentou sobre a elevação da nota de crédito do Brasil pela Fitch



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu à “harmonia entre os poderes da República” o fato de a agência de classificação de risco Fitch elevar a nota de crédito do Brasil de “BB-” para “BB”, com perspectiva estável, nesta quarta-feira, 26. “A harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter grau de investimento. Em um país do tamanho do Brasil, não tem sentido não ter grau de investimento. Nós temos um potencial de recursos naturais, recursos humanos, tecnologia, parque industrial. Não tem cabimento esse país viver o que viveu nos últimos 10 anos. Eu fico muito feliz que, em seis meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades”, disse o ministro. A agência anunciou o aumento da nota do Brasil e elevou a previsão do crescimento do país em 2023 de 0,7% para 2,3%, considerando que a atividade econômica segue amparada por diversos fatores, como o bom volume de produção agrícola, o mercado de trabalho aquecido, o crescimento do crédito e os gastos do governo.