Em 24 horas, Brasil contabiliza mais de 28 mil casos e 592 mortes por Covid-19

Número total de casos chega a 8.844.577; país já perdeu 217.037 vidas para a doença

EFE/Antonio Lacerda Mortes continuam altas no Brasil



O Brasil chegou a marca de 217.037 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, em março. Nas últimas 24 horas foram registradas 592 óbitos. O número de casos está em 8.844.577, contabilizando 28.323 de ontem para hoje, segundo os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. Lembrando que os números costumam ser menores durante o final de semana pela defasagem de dados. O Estado de São Paulo está em primeiro no ranking das infecções com 1.699.427 casos, seguido de Minas Gerais com 690.853 e da Bahia com 565.320. Na lista de maiores mortes, São Paulo também está em primeiro com 51.502 óbitos, seguido do Rio de Janeiro com 28.833.