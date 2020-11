Em 24 horas, Brasil regista 10 mil casos e 231 mortes por Covid-19

Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) nesta segunda-feira, 9

Brasil ultrapassa marca de 1.800.000 casos de Covid-19



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 10.917 novos casos e 231 novas mortes causadas pela Covid-19. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em boletim publicado às 18h desta segunda-feira, 9. Com isso, o Brasil chega a 5.675.032 casos e 162.628 mortes registradas desde o começo da pandemia, em março de 2020. Vale mencionar que, nos últimos dias, a plataforma vem enfrentando problemas na atualização de dados de alguns estados, o que impede que a quantidade correta de novas contaminações e mortes seja contabilizada corretamente.

Com os novos números, a taxa de letalidade da doença ficou em 2,9% enquanto que a taxa de mortalidade para cada 100 mil habitantes foi de 77,4.São Paulo segue sendo o estado mais atingido pela pandemia, com 1.125.936 casos e 39.717 mortes causadas pela Covid-19. A atualização do boletim também confirma que o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos da doença no mundo, atrás dos Estados Unidos (10 milhões) e da Índia (8,5 milhões). Já em número de mortes, o Brasil é a segunda nação com mais óbitos registrados, atrás apenas dos EUA (237 mil).