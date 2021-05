Em 24 horas, Brasil registra 2.311 mortes por Covid-19 e total ultrapassa 425 mil

No mesmo período, o país contabilizou 72.715 novos casos da doença, somando 15.282.705 infectados desde o início da pandemia

Paulo Guereta/Agência O Dia/Estadão Conteúdo Em números absolutos, São Paulo segue sendo o Estado mais atingido pela Covid-19, com 3.022.568 infecções e 101.660 mortes causadas pela doença



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.311 mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de vítimas fatais desde o início da pandemia, em março de 2020, atingiu 425.540. Neste mesmo período, foram contabilizados 72.715 novos casos da doença, fazendo com que o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes chegue a 15.282.705. Os novos dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização do boletim informativo realizada às 18h desta terça-feira, 11. Em números absolutos, São Paulo segue sendo o Estado mais atingido pela Covid-19, com 3.022.568 infecções e 101.660 mortes causadas pela doença. Em seguida, os Minas Gerais e Rio Grande do Sul ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posição no ranking dos Estados com a maior quantidade de infecções – são 1.423.717 casos em Minas e 1.013.386 contágios no Rio Grande do Sul.