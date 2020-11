Em 24 horas, Brasil registra 22 mil casos e 630 mortes por Covid-19

Com novos números, país ultrapassa a marca de 5,6 milhões de infecções; número de mortos é de 161 mil

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo São Paulo segue sendo o estado mais atingido pela pandemia.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 22 mil casos e 630 novas mortes causadas pela Covid-19. Os dados foram divulgados em boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) publicado às 18h desta quinta-feira, 5. Com os novos números, o país ultrapassou a marca dos 5,6 milhões de casos registrados desde o começo da pandemia. No momento, o Brasil tem 5.612.319 casos da doença e 161.736 mortes por Covid-19. A taxa de letalidade da doença está em 2,9% e a de mortalidade em 77,0 a cada 100 mil habitantes.

O estado de São Paulo segue sendo o mais atingido pela pandemia, registrando, no momento, 1.125.936 infecções e 39.717 óbitos. O Rio de Janeiro vem logo atrás com 313.847 casos e 20.849 mortes. Fechando a lista de três estados mais castigados pela doença, vem o Ceará com 276.319 casos e 9.386 mortes. Os dados divulgados pelo conselho foram obtidos através das secretarias de saúde de cada estado e são disponibilizados diariamente às 18h no portal do CONASS.