Em ação na zona oeste, Prefeitura do Rio apreende carrocinhas de lanches, produtos para celulares e mercadorias irregulares

'Estamos sempre vistoriando e atuando para coibir a ocupação irregular e devolver o espaço público ordenado para o cidadão', disse o subprefeito da Zona Oeste



A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Oeste realizaram mais uma ação de ordenamento urbano e fiscalização no calçadão do bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. A ação ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, 26, e os agentes apreenderam diversas carrocinhas que comercializavam lanches, e outras estruturas que obstruíam a via pública. Além disso, foi confiscado também produtos piratas para celular e lonas irregulares. Todo material capturado lotou três caminhões operacionais. “Nós temos feito, todas as semanas, operações aqui na zona oeste para combater o uso indevido e a ocupação irregular das calçadas. Hoje, mais uma vez em Campo Grande, mas estamos fazendo também com frequência em Santa Cruz e em Bangu. Já vimos uma diminuição da quantidade de equipamentos deixados nas calçadas, mas alguns insistem na irregularidade e nós vamos seguir de forma incansável para combater essas ilegalidades e ordenar a cidade”, enfatiza o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

“Os calçadões precisam ter espaço para as pessoas circularem. Tanto em Campo Grande quanto em Santa Cruz, estes espaços não existem. Ambulantes irregulares, que não possuem autorização para estarem nesses locais, continuam ocupando e causando desordem. Estamos sempre vistoriando e atuando para coibir a ocupação irregular e devolver o espaço público ordenado para o cidadão”, afirma o subprefeito da da Zona Oeste, Diogo Borba. A região é uma área com grande índice de reclamações da população e que sofre influência do crime organizado, sobretudo das milícias. Também participaram da operação a Guarda Municipal e a Comlurb.