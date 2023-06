Em comemoração aos 60 anos da ‘Turma da Mônica’, São Paulo é presenteado com tirinha gigante

Arte, que ficará por um ano na empena do Edifício Liege, no Pacaembu, vai ser replicada nas principais cidades do País

Divulgação/Mauricio de Sousa Produções Tirinha da 'Turma da Mônica' em um prédio da Zona Oeste de São Paulo



Quem passa pela Rua da Consolação, no bairro do Pacaembu, Zona Oeste da capital paulista, se depara com uma bela surpresa: uma tirinha gigante da “Turma da Mônica”. A arte, que ficará por um ano na empena do Edifício Liege, é protagonizada pelos personagens mais famosos dos quadrinhos brasileiros: Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão, Chico Bento, Denise, Milena, Jotalhão e Louco que está em seu habitat natural: o mundo da lua. Feita para comemorar os 60 anos da dona do vestido vermelho mais amado da criançada, a intervenção é mais uma das iniciativas da ação chamada “Coelhadas Gigantes”, que colocou também um Sansão com 11,5m de comprimento em cima do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. o projeto prevê se estender por todo o País a fim de inserir mais pessoas nessa grande comemoração.

Além das intervenções urbanas, a Maurício de Sousa Produções produziu a exposição “Coleção Sansão – estilistas brasileiros”, que mostra 30 versões do fiel escudeiro da personagem Mônica. A mostra ficará disponível para o público de forma gratuita até o dia 23 de julho, no Shopping SP Market, que organizou um espaço exclusivo para a exposição. Quem for, vai poder conferir o tradicional coelhinho azul confeccionado em diversas cores e com outros materiais além da pelúcia.