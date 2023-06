Polícia Militar fará três operações durante o feriado de Corpus Christi em SP

Mais de 3.000 agentes estarão nas ruas durante o feriado, de 8 a 11 de junho; segurança também será reforçada na Marcha para Jesus e na Parada do Orgulho LGBTQIAP+

Reprodução/Jovem Pan News Polícia Militar realizará a Operação Corpus Christi durante o feriado



A Polícia Militar de São Paulo (PMESP)realizará três operações durante o feriado de Corpus Christi, de 8 a 11 de junho. Mais de 3,5 mil agentes atuarão nas seguintes operações: Operação Corpus Christi, Operação Marcha para Jesus e Operação Parada do Orgulho LGBTQIAP+ 2023. Além disso, mais de 200 viaturas do Policiamento de Choque, Rodoviário, de Trânsito, Ambiental, Corpo de Bombeiros e Comando de Aviação estão mobilizadas para proteção dos que participarão das festividades e do restante da população. Os policiais contarão com uso da tecnologia, como o policiamento inteligente, georeferenciamento, câmeras operacionais portáteis e o uso de drones. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o objetivo é intensificar o policiamento ostensivo, com atividades e ações de polícia ostensiva territorial e de trânsito urbano, patrulhamento aéreo e atividades de bombeiro destinadas ao resgate e Pronto-Atendimento médico de urgência e emergência.

Operação Marcha para Jesus 2023

Nesta quinta-feira, 8, ocorrerá a Marcha Para Jesus 2023. O efetivo policial será 1,5 mil, das 7 às 22 horas. O evento ocorrerá na região central da capital paulista, próximo às Estações da Luz do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), percorrendo a Avenida Tiradentes no sentido da região norte da cidade, até a região da Praça dos Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB). A estimativa é de que cerca de 1 milhão de pessoas participem da celebração.

Operação Parada do Orgulho LGBTQIAP+ 2023

No dia 11 de junho ocorrerá a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+. O reforço policial começa na sexta-feira, 9, com a 6ª Marcha Trans, que terá início às 11h no Largo do Arouche, com previsão de término às 21h, no mesmo local. A segurança será reforçada durante a 21ª Caminhada Lésbica, que terá início às 15h na Avenida Paulista, na altura do Museu de Arte de São Paulo (Masp), com previsão de término às 21 horas, na Praça Roosevelt. Já no domingo, ocorrerá o evento principal, também na Avenida Paulista, a partir das 10h. O término está previsto para as 18h, na Praça Roosevelt. “A Polícia Militar adotará medidas desde antes do início do evento principal, para que tudo transcorra normalmente”, disse a SSP. Também será feito o acompanhamento na dispersão do público, após às 18 horas. A expectativa é que o evento atraia 2 milhões de pessoas. Cerca de 2 mil policiais e 250 viaturas serão mobilizadas, das 10 às 22 horas.

Operação Corpus Christi nas estradas

De acordo com a pasta, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atuará com todo o efetivo operacional e administrativo empregado, diariamente, nos mais de 22.000 quilômetros de rodovias estaduais. As estradas paulistas devem receber mais de dois milhões de veículos durante o feriado. A operação será realizada em conjunto com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e demais concessionárias.