Em meio à onda de calor, Rio de Janeiro registra sensação térmica de 52,7ºC às 8h

Capital deve ter dia com altas temperaturas e sem chuvas nesta segunda-feira, 13



A chegada da onda de calor ao Brasil causou uma alta nas temperaturas em vários Estados do país. No Rio de Janeiro, os termômetros dispararam e chegaram a até 36,4ºC às 8h30 em Guaratiba, na Zona Oeste da capital. Nesse mesmo local, a sensação térmica chegou a 52,7ºC às 8h. De acordo com o Alerta Rio, sistema de alerta da prefeitura, a temperatura deverá ficar estável, com a máxima sendo de 41ºC na Zona Norte e a mínima de 22ºC nas regiões Barra/Jacarepaguá, Centro/Grande Tijuca e na Zona Oeste. Não há previsão de chuva e os ventos devem ter força oscilando de fraca à moderada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor deverá atingir mais de 2,6 mil cidades brasileiras em 13 Estados e no Distrito Federal. Segundo o Instituto, o grau de severidade do alerta é de “grande perigo”, com as temperaturas devendo ficar 5ºC acima da média por um período superior a 5 dias.