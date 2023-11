Onda de Calor deve atingir 13 Estados e o Distrito Federal, diz Inmet

Alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia cita risco à saúde e lista mais de 2.000 cidades que devem ser afetadas

RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No Sudeste, a cidade de São Paulo registrou o dia mais quente do ano



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para a onda de calor que atinge o Brasil nesta semana. O alerta foi emitido às 9h48 desta segunda-feira, 13, e está em vigor até as 23h59 do dia 17 de novembro. O grau de severidade do alerta é de “grande perigo”, apresentando risco à saúde da população e mostrando que a temperatura deve ficar ao menos 5ºC da média por um período superior a 5 dias. Ao menos 13 Estados serão atingidos pela onda de calor, segundo o Inmet. São eles: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia e Bahia. Além deles, o Distrito Federal também deve ser afetado. De acordo com o Inmet, 2.643 cidades estão na região que será afetada pela onda de calor. Os efeitos dela já começaram a ser sentidos, com o Rio de Janeiro registrando temperatura de 36,4°C às 8h desta segunda, com a sensação térmica chegando a até 52,7ºC no mesmo horário. São Paulo, por sua vez, registrou o dia mais quente do ano, com a temperatura média da tarde chegando a 36,9ºC. Na subprefeitura da Vila Mariana, a temperatura chegou a 38,5ºC.