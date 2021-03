Em novo recorde, Brasil registra 3.650 novas mortes por Covid-19

Até então, o dia mais letal da pandemia havia sido registrado na última terça-feira, 23, quando foram confirmadas 3.251 novas vítimas fatais

EFE / Raphael Alves País chegou à marca de 307.112 mortos desde o começo da pandemia



O Brasil voltou a quebrar o recorde de mortes diárias causadas pela Covid-19 ao registrar 3.650 novos óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais contabilizadas desde o início da pandemia, em março de 2020, chegou a 307.112. Até então, o recorde havia sido registrado na última terça-feira, 23, quando foram confirmados 3.251 novos mortos pela doença. No mesmo período, foram registrados 84.245 novos casos, o que faz com que o total de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes seja de 12.404.414. O Estado do Ceará não atualizou os dados sobre o avanço da pandemia, mantendo as informações divulgadas na quinta-feira, 25. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de atualização de boletim feita às 18h desta sexta-feira, 26.