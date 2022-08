Em primeiro compromisso no comando do TSE, Alexandre de Moraes destaca união da Justiça Eleitoral para presidentes dos TREs

Encontro também debateu o combate à desinformação, da articulação com as instâncias locais de segurança, do treinamento de mesários e as mudanças na divulgação dos Boletins de Urna

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, destacou a união da Justiça Eleitoral durante reunião com os presidentes dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Esse foi o primeiro compromisso dele no comando do TSE. “Estamos absolutamente de portas abertas para todas e todos. O TSE sozinho não faz nada. O TSE atua junto com os Tribunais Regionais Eleitorais e com todos os juízes eleitorais”, comentou Moraes. De acordo com o ministro, é de extrema importância que sejam tomadas medidas preventivas em conjunto e, de forma padronizada, no dia da eleição. Além disso, durante a reunião, Alexandre de Moraes junto aos representantes dos TREs debateram sobre o combate à desinformação, da articulação com as instâncias locais de segurança, do treinamento das mesárias e dos mesários, e as mudanças na divulgação dos Boletins de Urna. Os presidentes também parabenizaram o ministro pelo discurso em defesa da democracia e do sistema eleitoral, feito na cerimônia de posse, na noite de terça-feira, 16. Eles também apresentaram um panorama das principais ações em andamento para a realização das eleições em cada local, com foco nos temas segurança, mesários e combate à desinformação.

Nesta terça-feira, 16, o ministro Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do TSE, cargo que ele vai ocupar até meados de 2024. Em seu primeiro discurso empossado, o ministro falou sobre a segurança no sistema eleitoral brasileiro e a confiança nas urnas eletrônicas, exaltando o Brasil como uma das maiores democracias do mundo, em temos de voto popular. “Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional“, afirmou Moraes, que foi aplaudido de pé pelos participantes. Na sequência, ele também defendeu a atuação da Justiça Eleitoral por seguir “honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia” e falou sobre o nefasto período de fraude nas eleições impressas. “O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante, sempre para garantir total transparência ao processo eleitoral”, reforçou. O posicionamento do agora presidente do TSE já era esperado, uma vez que Alexandre Moraes tem protagonizado discursos em defesa do sistema de votação, ao mesmo tempo em que minimiza os riscos e fraudes nas eleições e as críticas à apuração dos votos. “A Justiça Eleitoral não permitirá que milícias, pessoais ou digitais, desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil”, reforçou o ministro em 14 de junho, ao ser eleito para a presidência.