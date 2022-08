Macaco pega celular do zoológico e liga para a polícia dos EUA

Animal teria pegado o telefone que estava em um carrinho de golfe e acertado a combinação dos números que direcionava para a emergência

Reprodução/Instagram/@slosheriff Route, o macaco-prego, pegou o telefone do zoológico e ligou para polícia



A polícia da Califórnia recebeu no sábado, 14, uma ligação um tanto quanto diferente do comum. Isso porque o chamado não foi feito por uma pessoa, e sim por um macaco. Segundo o relato feito pelas autoridades nas redes sociais, eles receberam uma ligação para o telefone de emergência 911 e ao não terem retorno da pessoa do outro lado, resolveram rastrear para ver de onde estava vindo. Foi então que os agentes do condado de San Luis Obispo chegaram aos escritórios do Zoo to You, uma reserva a 320 quilômetros de Los Angeles. “Os despachantes tentaram ligar e enviar mensagens de texto, mas não receberam resposta. Então foram enviados para investigar”, escreveram na conta oficial do Instagram. Ao chegarem lá, não encontraram nenhum humano em perigo, então, prosseguiram com a investigação para descobrir de onde partiu o chamado misterioso. Foi quando todos perceberam que deveria ter sido Route, o macaco-prego. “Aparentemente, Route pegou o celular do zoológico que estava em um carrinho de golfe usado para se locomover pelo zoológico”. Os macacos-prego são criaturas particularmente curiosas, que gostam de cutucar e pressionar os objetos que pegam e calhou dele digitar sem querer o número de emergência da polícia.