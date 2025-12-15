Em seis dias, mais de um milhão de pessoas solicitaram CNH pela plataforma

Com a flexibilização de exigências instituídas pela nova norma do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 57,1 mil pessoas estão em processo de formação no curso de instrutores autônomos

Em apenas seis dias, mais de um milhão de pessoas solicitaram abertura do processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela plataforma, conforme os dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O total de usuários no aplicativo CNH Brasil ultrapassaram 19,4 milhões. A expectativa do Ministério dos Transportes é que o novo modelo reduza em até 80% o custo para tirar o documento.

As novas regras para obtenção da CNH acabam com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas e passam a disponibilizar gratuitamente, no aplicativo do governo, todo o conteúdo teórico, sem exigência de carga horária mínima. A iniciativa tem como objetivo segundo o governo, modernizar e baratear o processo de obtenção da carteira de motorista, além de dar maior facilidade para renovações dos já habilitados.

A nova política cria ainda a possibilidade de renovação automática e gratuita da CNH para o chamado “bom condutor”. O benefício será concedido a motoristas que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses e que estejam cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores.

O curso de formação para condutores tem sido o mais acessado pelos usuários. Com aulas em formato de textos, podcasts e vídeos, incluindo simulados e banco de questões, o curso atraiu 823,3 mil pessoas até o momento do balanço, sendo que mais de 280 mil já concluíram a capacitação, com certificado da fase teórica.

O candidato poderá utilizar veículo particular e optar por aulas com instrutor autônomo credenciado pelo Detran, enquanto a carga mínima de aulas práticas foi reduzida de 20 para duas horas, realizadas em autoescola ou com instrutor independente.