Em tratamento contra câncer, Bruno Covas é transferido para UTI e está intubado

Newton Menezes/Futura Press/Estadão Conteúdo Na último domingo, 2, Covas pediu licença do cargo para se dedicar exclusivamente ao tratamento da doença



O prefeito licenciado da cidade de São Paulo, Bruno Covas, foi transferido para a UTI na manhã desta segunda-feira, 3, após a descoberta de um sangramento no estômago em um exame de endoscopia. Ele está internado desde o domingo, 2, no Hospital Sírio Libanês. De acordo com a nota, assinada pelo corpo clínico que o acompanha, Covas passou por exames de sangue e imagem com o objetivo de prosseguir o tratamento quimio e imunoterápico, mas um sangramento foi encontrado. “A endoscopia demonstrou sangramento no local do tumor inicial, que está sendo controlado com medidas de hemostasia local. O prefeito Bruno Covas foi encaminhado para UTI submetendo-se a intubação oro-traqueal e recebendo as medidas adequadas de suporte clínico”, afirmou o documento.

No último domingo, 2, Covas pediu licença do cargo para se dedicar exclusivamente ao tratamento do câncer descoberto em 2020. Com a decisão, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assume o posto assim que a Câmara Municipal de São Paulo autorizar. Bruno Covas foi internado no dia 15 de abril para a realização de exames de controle, que detectaram o surgimento de novos pontos de câncer no fígado e nos ossos. Enquanto esteve hospitalizado, houve uma piora em seu quadro de saúde – o tucano foi diagnosticado com líquido no abdômen e nas pleuras, tecidos que revestem os pulmões. O prefeito recebeu alta no dia 27 de abril. “Partiu casa! Mais uma vitória entre muitas batalhas. Agradeço a todos pelas rezas, orações e pensamentos positivos. O tratamento continua. O carinho e força que recebi durante todos esses dias são essenciais para continuar lutando e acreditando”, disse em um post publicado em seu perfil nas redes sociais.