Em três semanas, média móvel de novas internações por Covid-19 em São Paulo sobe quase 75%

Ocupação de leitos de enfermaria e de UTI, no Estado paulista, também tiveram alta de 74%; dados são da plataforma SP Covid-19 Info Tracker

EFE/ André Coelho Números indicam um aumento no número de testes realizados para detecção da Covid-19 nas últimas semanas e uma alta na taxa de positividade



Uma plataforma disponibilizada por pesquisadores da USP e da Unesp – com apoio da Fapesp – mostra que, no mês de maio, o índice de novas internações por Covid-19 em São Paulo disparou. Dados coletados entre os dias 6 e 27 de maio mostram que a média móvel de internações aumentou 74% e foi de 176 para 306 casos. O índice reflete o aumento nos casos que foram registrados nos últimos dias. A ocupação de leitos de UTI e de enfermaria, no mesmo período, teve um aumento igual de 74%. No último dia 6 deste mês, eram 1.307 pacientes hospitalizados com suspeita ou diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em 27 de maio, este número passou a ser de 2.276 leitos ocupados. Os números são um reflexo do avanço da doença no país. Recentemente, dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) divulgados no dia 17 de maio atestaram para o aumento na disseminação do vírus respiratório. Entre os dias 24 de abril e primeiro de maio, houve um aumento de 26% nos testes realizados para detecção do vírus e 12,9% nos diagnósticos positivos.